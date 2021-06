MILLEN Cyrus mengejutkan netizen di Instagram. Ia mengunggah foto dandanan paes jawa dan mengaku sedang prewedding.

Entah sungguhan atau tidak, penampilan Millen terlihat ayu di foto itu. Millen didandani MUA Darius dan Hair Do Asep Supriyanto.

Millen tampil bak perempuan Jawa ayu dengan flawless makeup paes. Alis serta bagian matanya juga terlihat tajam. Juga bibirnya pink merona dnegan lipstik pink glossy.

Millen di keterangan fotonya itu menuliskan kata prewedding. "Pre wedding 💍 thanks for all support❤️."

Netizen juga banyak yang bertanya apa maksud Millen dandan paesan Jawa itu. Malahan kalau memang dirinya prewedding, netizen juga bingung dengan siapa lelaki pendampingnya? "Not salty but just wanna ask, ama siape?," tanya ber**. "Nikah Ama sape? Kucing jantan?," kata ncky**. "Siapa lakinya?," kata netizen lain. Ada juga netizen yang terkecoh dengan penampilan Millen yang dibilang mirip Ashanty. " Gue kira bunda ashanti..😂," ujar rubb***.