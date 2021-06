JAKARTA – DC baru saja merilis trailer terbaru, diberi judul “Rain Trailer”, dari film musim panas mereka, The Suicide Squad. Film ini merupakan adaptasi dari konsep tim penjahat super DC Comics yang pertama kali muncul pada tahun 1959.

Di komiknya, rim ini memiliki anggota yang tidak tetap dan selalu berganti di setiap ceritanya karena kebanyakan dari mereka mati dalam menjalani misi berbahaya dari Amanda Waller, kepala penjara Belle Reve yang bekerjasama dengan pemerintah Amerika.

Di trailer terbaru ini, perhatian penonton ditujukan pada Bloodsport, diperankan oleh Idris Elba, yang tampaknya akan menjadi protagonis utama film ini. Di trailer, Bloodsport yang awalnya menolak tawaran Amanda Waller untuk bergabung dengan Task Force X alias Suicide Squad, terpaksa mengiyakan tawaran tersebut karena Amanda mengancam keluarganya.

Bloodsport pun harus menjalani misi bersama banyak penjahat super lainnya, termasuk Harley Quinn, diperankan Margot Robbie, dan Captain Boomerang, diperankan Jai Courtney, yang kembali bergabung dari film Suicide Squad pertama.

Sebagai narapidana dan agen khusus di bawah kendali Amanda, Bloodsport harus menuruti segala perintah untuk menyerang dan menghancurkan sebuah proyek militer rahasia bernama Project Starfish.

The Suicide Squad adalah film kedua yang menceritakan pasukan penjahat super berani mati ini. Setelah film pertamanya yang diterima hangat-hangat kuku oleh penggemar film superhero, film yang satu ini akan disutradarai James Gunn, bapak dari trilogi Guardians of the Galaxy milik Marvel. Belum diketahui apakah film ini merupakan sekuel atau reboot dari Suicide Squad pertama yang tayang tahun 2016 lalu.

Selain Idris Elba, Margot Robbie dan Jai Courtney, The Suicide Squad dibintangi banyak nama terkenal Hollywood seperti John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Michael Rooker, Pete Davidson, Nathan Fillion, Flula Borg, dan Sylvester Stallone.

Film ini akan tayang 6 Agustus mendatang di bioskop dan layanan streaming HBO Max.

