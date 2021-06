JAKARTA – Harry Potter adalah seri novel tentang sekolah sihir yang paling populer di dunia. Novel yang berhasil memikat hati pembaca genre fantasi ini bercerita tentang sang karakter Harry Potter yang harus belajar di sekolah asrama sihir, dimana harus menyongsong takdirnya mengalahkan seorang penyihir jahat.

Ditulis oleh J.K. Rowling, novel-novel ini berhasil meluaskan sayapnya ke banyak media. Video game, drama teater, sebuah theme park, segala kesuksesan ini berhasil diraih setelah novel ini diadaptasi menjadi sebuah franchise film.

Film Harry Potter terkenal karena efek visual yang memukau dan cerita yang tak melenceng jauh dari bukunya. Selain itu, film ini juga terkenal dengan peran utama sang karakter titular yang dimainkan Daniel Radcliffe. Berproses dari aktor kecil hingga dewasa, peran Harry yang terus diperankannya sepanjang delapan film terus melekat hingga kini.

Apalah Harry Potter tanpa kacamatanya dan tongkat sihirnya? Dua benda ini adalah aksesoris yang membuat Harry Potter mudah dikenang dan dicintai para penggemar: kacamatanya yang penuh selotip dan tongkat peninggalan keluarganya membuat Harry terlihat sebagai karakter yang penuh tekad dan kekuatan.

Dan sekarang, 20 tahun setelah film pertamanya, penggemar yang beruntung bisa membawa pulang dua benda ikonik itu.

Bukan kacamata biasa ataupun tongkat replika, dua benda ini berasal dari brankas properti milik Warner Bros. Melalui toko The Prop Store di Los Angeles, kacamata dan tongkat asli yang pernah digunakan Daniel ketika syuting ini akan dilelang.

Dilansir dari Screenrant, uang yang diterima dari lelang ini akan disalurkan ke biaya pendidikan anak-anak kurang beruntung di seluruh dunia melalui Lumos, badan amal milik J.K. Rowling.

Selain kacamata dan tongkat, ada juga koran Daily Prophet dan surat howler yang diterima karakter Ron Weasley, diperankan Rupert Grint, dari film Harry Potter and the Chamber of Secrets. Properti-properti asli ini diperkirakan akan mencapai harga 8 ribu sampai 10 ribu dolar Amerika.

(aln)