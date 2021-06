JAKARTA - Artis senior Lulu Tobing menggugat cerai suaminya, Bani Maulana Mulia pada 18 Mei 2021. Sidang perceraian mereka telah melalui dua kali mediasi, yakni pada 25 Mei 2021 dan 8 Juni 2021.

Dalam akun Instagram pribadinya, Lulu Tobing sempat membagikan video saat ia baru saja memangkas rambutnya. Pada unggahannya, ia terlihat menuliskan salah satu kutipan inspiratif milik desainer Coco Chanel.

"A woman who changes her hair is about to change her life (Seorang wanita yang memotong rambutnya akan mengubah hidupnya), - Coco Chanel," tulisnya pada keterangan video di Instagram, dikutip Jumat (18/6/2021).

Video saat ia memotong rambutnya tersebut tercatat diunggah pada 9 Juni 2021 lalu, tepat satu hari setelah dirinya menjalani mediasi ke-2 perceraian dengan Bani Mulia.

Sidang ke-3 perceraian Lulu Tobing dan Bani Mulia diketahui akan kembali digelar pada Selasa, 22 Juni 2021 mendatang. Dengan agenda sidang, yakni pembacaan gugatan.

