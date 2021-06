SEOUL - Song Kang dan Han So Hee disandingkan dalam drama romantis Nevertheless. Ini menjadi pertama kalinya dua artis muda ini beradu akting.

Berperan sebagai Park Ja Eon, Song Kang mengaku hatinya berdebar-debar saat bertemu pertama kali dengan Han So Hee. Tenang, yang dimaksud aktor Sweet Home tersebut ialah adegan saat karakternya bertemu pertama kali dengan karakter Yoo Na Bi, yang diperankan Han So Hee.

“Momen ketika aku bertemu dengan Na Bi untuk pertama kalinya itu yang paling heart fluttering. Sebab, segala sesuatu yang tentang pertama kali itu biasanya menempel di pikiran," kata Song Kang dalam gelaran konferesi pers daring Nevertheless, Jumat (18/6/2021).

"Jadi saat aku melihat karakter Yoo Na Bi itu momen paling mendebarkan, menurut aku itu yang deg-degan banget,” lanjutnya.

Di belakang kamera, secara pribadi Song Kang mengaku senang ketika mengetahui lawan mainnya di Nevertheless adalah Han So Hee. Menurut aktor yang bernaung di bawah agensi Namoo Actors tersebut, sosok Han So Hee sangat mirip dengan karakter Yoo Na Bi versi original webtoon.

“Aku berpikir, wah dia mirip sekali dengan Na Bi (di webtoon). Ekspresi wajahnya juga sama, So Hee punya kepribadian yang terang-terangan. Aku merasa senang saat mendengar dia akan beradu akting bersamaku,” terang Song Kang.

Nevertheless merupakan drama romantis yang diangkat dari webtoon berjudul sama, tentang kisah cinta muda-mudi yang sedikit berbeda dari biasanya, antara Park Ja Eon (Song Kang) dan Yoo Na Bi (Han So Hee), dua mahasiswa di sekolah seni. Drama ini akan tayang mulai Sabtu, 19 Juni 2021.