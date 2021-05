SEOUL - Song Kang dipertemukan dengan Han So Hee di drama adaptasi Nevertheless. Aktor kelahiran 1994 tersebut mengaku langsung cocok bekerja dengan Han So Hee.

"Aku suka tiba-tiba memasukkan ad-libs (saat akting). Dan ketika aku mencetuskan ad-libs begitu saja, So Hee menerimanya dengan sangat bagus," kata Song Kang dalam wawancara dengan GQ, seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (29/5/2021).

"Mungkin itu karena kami seumuran. Tapi kami benar-benar sangat cocok," lanjutnya.

Nevertheless merupakan drama romance baru JTBC yang akan bercerita tentang perjalanan cinta realistis antara Yoo Na Bi (Han So Hee) dan Park Jae Uhn (Song Kang).

Yoo Na Bi adalah gadis yang ingin punya pacar, tapi tidak percaya pada cinta. Sementara Park Jae Uhn menganggap kencan itu menyakitkan, tapi genit.

