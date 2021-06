MILLEN Cyrus selfie manja dengan pose seksi di kaca. Ia sengaja umbar bokong seksinya, namun menutupi bagian depan tubuhnya.

Millen terlihat mengenakan bikini seksi bernuansa hitam pink saat selfie. Dia menutupi bagian depan tubuhnya dengan tirai.

Ternyata dia sedang asyik selfie di kaca dengan cueknya di ruang ganti. Millen sangat percaya diri saat mengumbar lekuk tubuhnya.

"Split my pants so waiting in the changing room for a new pair," kata keponakan Ashanty ini.

Tampilan terbuka Millen ini pun banjir komentar netizen. "Ugh betisnya atletis banget," kata ang******. "Insecure liat Millen," ungkap she******. "Gue kira Kylie Jenner sumpah," kata ida*****.