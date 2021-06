SEOUL - Park Ji Hoon didapuk menjadi pemeran utama dalam drama terbaru KBS, At a Distance Spring Is Green. Ini menjadi kali pertama mantan personel Wanna One itu menjadi pemeran utama di drama yang tayang di stasiun TV publik Korea (KBS, SBS, MBC).

"Sebuah kehormatan namaku ditempatkan sebagai pemeran utama di drama TV swasta. Ini adalah drama yang sangat bisa dipahami, jadi aku bersenang-senang selama syuting," kata Park Ji Hoon dalam konferensi pers, seperti dikutip pada Selasa (15/6/2021).

Lebih jauh, Park Ji Hoon menjelaskan bagaimana ia berupaya menghidupkan karakter Yeo Joon sebaik mungkin. Lewat karakter ini, Park Ji Hoon ingin sekaligus memperlihatkan sisi lainnya kepada penggemar dan publik.

"Yeo Joon terlihat ceria dari luar, tapi ia punya banyak luka di dalam dirinya. Aku bekerja keras untuk mengekspresikan luka tersebut dengan caraku sendiri," terang Park Ji Hoon.

"Masih banyak orang berpikir aku adalah idol yang ceria, tapi karena aku juga seorang manusia, aku juga punya luka dan aku tak selalu ceria. Kupikir itulah persamaanku dan karakter ini," lanjutnya.

At a Distance Spring Is Green merupakan drama bertema kuliah tentang cinta, nostalgia, dan kehidupan kampus para mahasiswa. Drama yang juga dibintangi Kang Min Ah dan Bae In Hyuk ini diadaptasi dari webtoon.

(LID)