JAKARTA - Aktor senior Tio Pakusadewo punya pesan bijak untuk Erdian Aji Prihartanto alias Anji yang harus berhadapan dengan hukum akibat dugaan penyalahgunaan narkoba.

“Yakin saja dan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari rencana Tuhan,” ujar aktor 57 tahun itu kepada awak media saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Senin (14/6/2021).

Berkaca dari pengalamannya yang pernah tertangkap narkoba dua kali, sang aktor yakin, Anji pun akan belajar banyak dari kasus yang tengah membelitnya. “Menurut saya, setiap orang punya pemahaman berbeda tentang ujian hidup,” katanya.

Aktor Surat dari Praha itu juga berharap, Anji tidak menyesali kondisinya saat ini. Sebaliknya, dia berharap, ayah dua anak itu tetap bersyukur atas apa yang telah terjadi.

“Syukuri apa yang kau alami saat ini. Saya tidak akan menasihati atau meminta dia berhenti memakai narkoba. Karena itu omong kosong. Semua kembali ke diri sendiri. Jadi, be strong and you’ll find the way,” tuturnya lagi.

Mantan vokalis band Drive tersebut ditangkap polisi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, pada 11 Juni 2021. Dari tangannya, polisi turun mengamankan barang bukti berupa ganja. Dari keterangan foto yang diunggah salah satu akun gosip di Instagram, Anji diketahui menyimpan ganja seberat 2,5 gram.*

Baca juga:

Manajer Tak Tahu Anji Pakai Ganja

Alasan Aishwarya Rai Tolak Tawaran Bintangi Kuch Kuch Hota Hai



(SIS)