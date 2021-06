SEOUL - Sub-unit DAY6, Even of Day mengejutkan penggemar mereka. Pada Senin (14/6/2021) tengah malam KST, band dengan 3 personel ini mengumumkan comeback pertama mereka.

Lewat akun media sosial DAY6, JYP Entertainment mengumumkan Even of Day akan comeback pada 5 Juli 2021. Young K, Wonpil, dan Dowoon akan merilis mini album ke-2 berjudul Right Through Me.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, JYP Entertainment merilis teaser perdana comeback kali ini. Teaser poster memperlihatkan potongan bagian wajah ketiga member, ikan, dan gelas serta botol minuman.

Even of Day debut sebagai sub-unit pertama DAY6 pada Agustus tahun lalu. Mereka merilis mini album The Book of Us : Gluon – Nothing can tear us apart, dengan Where the Sea Sleeps sebagai lagu utama.

Sub-unit ini debut setelah DAY6 harus vakum secara grup karena dua member tertua mereka mengalami gangguan kesehatan. Namun, pada April 2021, DAY6 debut dengan personel lengkap lewat album The Book of Us: Negentropy, walaupun tidak dipromosikan.

