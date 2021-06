LOS ANGELES - Tangga lagu Billboard Hot 100 edisi Sabtu (12/6/2021) masih dipimpin boyband K-Pop, BTS. Single terbaru mereka, Butter memimpin selama 2 minggu berturut-turut.

Melansir Billboard sesuai laporan MRC Data, Butter diakses secara streaming hingga 19,1 juta, terdownload 140,200 pada akhir pekan tertanggal 3 Juni lalu di Amerika Serikat.

Sementara itu, Olivia Rodrigo masih harus puas menjadi runner-up lewat Good 4 U. Ini juga menjadi pekan ke-2 berturut-turut Good 4 U menjadi runner-up, setelah debut di posisi 1.

Baca Juga:

- BTS Memimpin Lewat Butter, Olivia Rodrigo Dominan di Billboard Hot 100

- BTS Masih Kokoh di Puncak Gaon Chart Berkat Butter

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100:

1. BTS - Butter

2. Olivia Rodrigo - Good 4 U

3. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

4. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

5. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears

6. Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

7. Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

8. Olivia Rodrigo - Deja Vu

9. Masked Wolf - Astronout in the Ocean

10. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

(LID)