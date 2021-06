SEOUL - Sutradara Na Young Suk dikabarkan akan memulai produksi musim kesembilan program variety show populer tvN, New Journey to the West. Allkpop melaporkan, proses syuting akan dimulai pada Agustus 2021.

Kang Ho Dong, Lee Soo Geun, Eun Ji Won, Kyuhyun ‘Super Junior’, Song Min Ho ‘WINNER’, dan P.O ‘Block B’ akan kembali membintangi New Journey to the West 9. Sebagai tambahan, Ahn Jae Hyun akan kembali setelah vakum dua musim.

Aktor Blood tersebut sebenarnya sudah mulai pemanasan dengan membintangi Spring Camp, program spin-off New Journey to the West yang tayang di TVING. Rencananya, musim kesembilan program tersebut akan tayang pada Oktober 2021.

Program variety show New Journey to the West 9 nantinya akan menggantikan Sixth Sense 2 setelah mengakhiri masa tayangnya. Sayang, hingga berita ini diturunkan, tvN belum mengonfirmasi kebenaran berita tersebut.*

