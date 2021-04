SEOUL - Aktor Ahn Jae Hyun dipastikan akan kembali membintangi spin-off program populer tvN, New Journey to the West. Kabar tersebut diumumkan produser program tersebut pada hari ini (30/4/2021).

Program spesial Spring Camp yang akan ditayangkan TVing itu akan menandai reuninya dengan Kyuhyun Super Junior, Song Mino ‘WINNER’, dan P.O Block B. Mantan suami Goo Hye Sun itu mulai bergabung dengan New Journey to the West 2 hingga musim keenam.

Namun pada 2019, dia memutuskan untuk tidak tampil dalam New Journey to the West 7 akibat skandal perceraiannya dengan aktris Goo Hye Sun. “Dia tidak ingin menimbulkan masalah untuk program itu dengan persoalan pribadinya,” ujar sumber dari agensi sang aktor kala itu.

Masa vakum Ahn Jae Hyun berlanjut hingga musim kedelapan New Journey to the West yang dirilis pada 2020. “Sebelum syuting Spring Camp, kami berdiskusi dengan Ahn Jae Hyun dan kami sampai pada keputusan dia akan kembali bergabung,” ujar produser program tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (30/4/2021).

Sang produser menambahkan, untuk menjadikan comeback Ahn Jae Hyun sebagai kejutan untuk penonton, semua personel Spring Camp harus merahasiakan penampilan mereka saat syuting. "Karena itu tolong nantikan kembalinya Ahn Jae Hyun dan chemistry-nya dengan member lain." Preview Episode 0 Spring Camp dirilis hari ini yang memperlihatkan Ahn Jae Hyun bergabung dengan member lainnya. Episode terbaru program itu akan mulai tayang pada 7 Mei mendatang, setiap hari Jumat.*