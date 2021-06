JAKARTA - Celine Evangelista kembali menjadi sorotan usai membagikan foto kebersamaannya dengan sang anak. Dalam unggahan tersebut, aktris 29 tahun itu berpose di lapangan basket dengan mengenakan tanktop putih yang memperlihatkan bagian atas dadanya.

"Anak laki-lakiku. Aku mau kamu percaya bahwa kamu mampu mencapai apapun yang ada dalam pikiranmu," tutur Celine berpesan pada anaknya, seperti dikutip Jumat (11/6/2021).

"Kamu tidak akan pernah kalah!! Kamu menang atau belajar!! Imma Proud & LOUD MOM. psst i could be quite tho.. BUT NAH! lol," lanjutnya.

Kendati demikian, beberapa netizen justru fokus pada bagian dada kiri Celine. Hal ini karena mereka melihat tato couple Celine dan Stefan William masih terukir di sana.

Padahal sebelumnya tato couple yang sengaja dibuat Celine dan sang suami itu kabarnya telah dihapus. Bahkan Stefan diisukan akan mengganti tato tanggal pernikahan mereka dengan gambar lain.

"Katanya tato coupelnya udah dihapus tapi masih ada," komentar fitriany7721.

"Mantap Alhamdulilla tatonya masih ada," ungkap arman.suherman.92798.

