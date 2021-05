CELINE Evangelista kepergok jalan bareng Stefan William. Pekan lalu, ia pun melakukan photoshoot seksi yang nampak menggoda.

Celine Evangelista memang tak bosan memamerkan gayanya dan dapat cap hot mom dari netizen. Saat photoshoot, Celine tampil aduhai dengan dress seksi pamer belahan dada.

Ibu tiga anak ini tampil mulus memakai dress putih yang simpel. Didandani oleg Fashion Stylist Doley Tobing dan Makeup Artist Dany Barca.

Ia melakukan sesi photoshoot dengan Winston Gomez. Celine yang tampil menawan nampak tiduran di atas bunga-bunga. Duh, seakan makin menggoda netizen deh gayanya yang satu ini.

"IN THE END, I'M THE ONLY ONE THAT CAN GIVE MY CHILDREN a HAPPY MOM THAT LOVES LIFE 🙏😊❤️," tulisnya.

Tak pelak, foto ini pun dibanjiri beragam komentar netizen. Sebagian besar memuji potret Celine Evangelista sebagai hot mom yang awet muda. "Istri idaman, kata netizen. "Sudah punya ank 3 ttp terlihat cantik,pintar merawat diri ,gbu celine 😇," sahut lainnya. Ada juga yang mendoakan agar Celine cepat balikan loh sama suaminya. "Cepet baikkan neng sama bang stiven, sayang klo kalian pisah ranjang terus." "Doa terbaik untuk rumah tangga kak Celine dan kak Steven. Apapun kata peramal ataupun kata orang, jangan dengarkan mereka. Semoga masih ada keajaiban untuk cinta kalian seperti dulu," harap netizen.