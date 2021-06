JAKARTA - Akun Twitter Nyelaras alias @quwenjojo mendadak menjadi perhatian warganet. Hal tersebut lantaran dirinya mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Gofar Hilman pada 2018.

Butuh waktu hampir 3 tahun sampai Nyelaras buka suara tentang pengalaman tak menyenangkan yang dialaminya. Dia mengaku sebenarnya sempat speak up beberapa bulan usai kejadian di Instagram, namun justru mendapatkan respons tak mengenakkan.

"Gue take down karena respons salah satu teman perempuan yang intinya bilang, “Bukannya dia punya alesan sampe bisa ngelakuin itu?' Jawaban itu dulu bikin gue geli dengan diri sendiri," kata Nyelaras di Twitter seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (9/6/2021).

"Tapi enggak sedikit yang bilang, 'Lo terlalu hot sih.' Sorry, I’ll never take it as a compliment. Atau 'Ya udah simpan saja, kalau lo ngomong di publik mah, lo yang diserang fansnya,'" lanjutnya.

Kini dia sudah berani lantaran mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Ia juga berharap dengan dirinya speak up, Gofar mampu memperbaiki perilaku ke depan. "Alhamdulillah gue udah maafin diri sendiri. Cerita itu enggak dikarang, gue cuma bisa berdoa semoga Gofar ingat dan gue harap ada aksi baik untuk memperbaiki perilakunya ke perempuan aja, eggak ngulangin perbuatan yang sama. Juga bisa jadi pembelajaran untuk semua. That’s enough," harapnya. Di sisi lain, Gofar telah memberikan bantahan atas tuduhan tersebut. Ia mengaku memeluk beberapa orang yang mengajaknya membuat Insta Story, namun tak pernah berniat melakukan pelecehan seksual seperti yang dituduhkan.