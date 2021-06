JAKARTA - Kabar kurang mengenakkan datang dari presenter Gofar Hilman. Dia dituding melakukan tindakan pelecehan seksual di sebuah acara pada Agustus 2018.

Kejadian tersebut diungkapkan oleh akun Twitter @quweenjojo yang mengaku sebagai korban. Ia menghadiri sebuah acara yang juga mengundang Gofar sebagai bintang tamu di Malang, Jawa Timur.

"Lalu Gofar tarik dan rangkul gue, oke gue pikir dia humble. Setelah selesai rekam video bareng dia, tangan dia tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget?" tulis akun @quwenjojo seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga:

- Gofar Hilman Peluk Mesra Luna Maya di Atas Motor, Netizen: Menang Banyak Lu!

- Lebih Nyaman Berteman, Nikita Mirzani Takut Diselingkuhi Gofar Hilman

"Di situ tangan Gofar mulai ‘mengacak-acak’ bagian-bagian tubuh sensitif gue. Gue minta lepas enggak didengar dan kondisinya depan gue ramai banget cowok menyaksikan itu cuma teriak, 'Dienakin kok enggak mau?'" lanjutnya.

Beruntung, ada seseorang yang menyelamatkan @quwenjojo dari suasana tak menyenangkan tersebut. Sosok tersebut menarik @quwenjojo dari Gofar dan keramaian.

"Gue lupa banget nama lo, tapi kalau suatu saat lo baca dan engeh ini elo, maaf gue belum sempet ngomong makasih banyak udah nolongin. Gue berusaha stay cool saat itu tapi otak gue sebetulnya blank," ungkapnya.

Usai kejadian tersebut dia pun mengaku sempat trauma berada di tempat ramai. Walau sempat speak up di Instagram, namun @quwenjojo menghapus curhatannya kala itu karena bullying yang didapatnya.

"Tapi gue take down karena respons salah satu teman perempuan yang intinya bilang, 'Bukannya dia punya alesan sampe bisa ngelakuin itu?' Jawaban itu dulu bikin gue geli dengan diri sendiri," ungkapnya.

Akun tersebut juga kemudian memberikan bukti pernah melakukan Insta Story pada 2018 bersama Gofar. Dia menyebut Gofar dalam keadaan mabuk kala itu.

"Just in case lo lupa dengan kejadian itu. Ya, walau pun keterlaluan juga sih kalau lupa. Ini video yang gue ambil tepat sebelum kejadian itu. I was that girl," katanya.