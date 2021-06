JAKARTA - The Legend of The Blue Sea merupakan serial drama korea yang sangat populer, salah satunya karena dibintangi oleh Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun. Mulai 5 Juni kemarin, drama ini dapat ditonton di RCTI+.

Legend of the Blue Sea menggabung genre romantis, fantasi, dan legenda. Alur ceritanya dibuat maju mundur antara masa lalu dan masa kini, tentang hubungan Sim Cheong, yang di masa lalu bernama Se Hwa, dan Heo Joon Jae, dulunya adalah Dam Ryung.

Episode pertama Legend of the Blue Sea dibuka dengan adegan tertangkapnya seekor putri duyung oleh penduduk desa usai terdampar akibat laut yang mengamuk. Bangsawan Yang berniat untuk membawa pulang putri duyung tersebut.

Saat Walikota Dam Ryung datang, Bangsawan Yang memperlihatkan putri duyung tangkapannya. Walau tak menunjukkan ketertarikan pada putri duyung itu, namun Dam Ryung menyusun rencana untuk membebaskannya saat melihat raut sedih dari makhluk bawah laut tersebut.

Setelah menggunakan kekuasaannya dan ancaman, Dam Ryung berhasil merebut si putri duyung dari Bangsawan Yang sebelum kemudian melepaskannya ke laut. Sebelum berpisah, Dam Ryung dan Se Hwa berpegangan tangan cukup lama.

Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nonton selengkapnya Drama Korea The Legend of The Blue Sea di RCTI+

