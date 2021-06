JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan Danang Pradana? Ya, penyanyi dangdut Indonesia yang akrab disapa Danang ini tidak hanya menguasai musik dangdut, dirinya juga menguasai beberapa genre musik lainnya seperti campursari, pop hingga keroncong. Danang pun selain bernyanyi, ternyata juga pandai dalam mengaransemen dan juga memberikan improvisasi dalam sebuah lagu.

Beberapa hari kedepan, Danang siap memeriahkan panggung Mikrofon Impian – Sing For The Star yang ditayangkan di GTV. Danang akan menyanyikan beberapa lagu dangdut dan siap membuat para pemirsa di rumah ikut berjoget. Tak hanya bernyanyi sendiri, nantinya Danang akan berduet dengan beberapa peserta termasuk peserta peserta yang sudah dipilih oleh juri. Duet ini juga juga bertujuan untuk membantu peserta membawa pulang hadiah.

Tidak hanya Danang yang akan memeriahkan panggung Mikrofon Impian – Sing For The Stars. Dewan juri Iis Dahlia dan Charly Van Houten tentu turut menghebohkan panggung Mikrofon Impian. Selain itu juga, Mereka berdua akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Oky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Minggu ini akan ada satu peserta yang sudah berhasil menang sebanyak 3 kali di episode sebelumnya yaitu Egi Yanuardi Ramadhan serta enam peserta lainnya yang terdiri dari Reja Herdian, Neng Krisna Amelia, Vanny Nur Rizqy, Jerni Lestari Lubis, Jerfy Nurlaha dan Farhan Alatas. Pada malam ini, Egi akan diberikan challenge oleh salah satu dewan juri.

Kira-kira challenge apa ya yang akan diberikan? Akankan Egi Yanuardi masih berhasil menjadi pemenangnya? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)