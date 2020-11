JAKARTA - Danang Pradana dikenal mempunyai kemampuan bernyanyi di atas rata-rata karena memiliki range vokal yang sangat luas. Hebatnya, tidak hanya menguasai musik dangdut, Danang juga menguasai genre musik campursari, pop hingga keroncong. Tidak hanya bernyanyi, Danang dikenal jenius dalam mengaransemen dan juga memberikan improvisasi keren dalam sebuah lagu.

Kini menjelang dimulainya acara talent search terbaru dari GTV, The Next Didi Kempot, Danang muncul di akun Tiktok @officialgtvid, mengcover lagu Pamer Bojo bersama sang Diva Dangdut Indonesia, Inul Daratista. Terlihat Danang begitu menjiwai lagu Pamer Bojo yang populer dinyanyikan oleh sang legenda, Alm. Didi Kempot.

“Saya dan juri lainnya siap mencari talenta terbaik untuk menjadi The Next Didi Kempot” kata Danang antusias (25/11/20).

Aksi duet antara Danang dan Inul Daratista ternyata ada hubungannya dengan program talent search di GTV : The Next Didi Kempot, sebuah ajang pencarian bakat menyanyi lagu campur sari dan pop jawa. Bersama Inul Daratista, Danang menjadi salah satu juri yang menyeleksi ribuan talenta muda berbakat yang datang dari seluruh Indonesia. Ketika ditanya seperti apa kriteria talenta berbakat yang ia cari, Danang dengan semangat menjawab seperti berikut.

“Memiliki karakter yang otentik artinya memiliki karakter khas personal dia, sebagai seorang penyanyi dan seorang entertainer. Bagaimana dia mempunyai penampilan yang menarik dan cara menyanyi yang benar sesuai dengan pakem bernyanyi ala Didi Kempot” kata Danang antusias.

Di sisi lain, The Next Didi Kempot akan dipandu oleh dua host berpengalaman, Andhika Pratama dan Irfan Hakim dan ditemani oleh Sintya Marisca yang dikenal dengan joget ambyar-nya serta pintar menghidupkan suasana. Lima juri dengan latar belakang yang unik serta pemilihan genre musik yang fokus pada jenis campursari yang sedang hits di kalangan millennials, talent search The Next Didi kempot dipastikan akan menjadi tontonan yang sangat menarik.

Inul Daratista akan menjadi salah satu juri yang menyeleksi ribuan talenta muda berbakat yang datang dari seluruh Indonesia. Inul Daratista “Diva Dangdut Indonesia” bersama Via Vallen “Ratu Pop Koplo”, Danang Pradana “Pangeran Dangdut Asia”, Denny Caknan “Penyanyi Campursari Fenomenal” dan Nur Bayan “Hitsmaker” siap berkolaborasi menjadi juri. Sedangkan Andhika Pratama akan memandu acara The Next Didi Kempot ditemani oleh Irfan Hakim dan Sintya Marisca yang dikenal dengan joget ambyar-nya. Juri dengan jam terbang tinggi dalam menseleksi talenta penyanyi di program talent search dikuasai oleh Diva Dangdut Inul Daratista. Denny Caknan yang mahir menciptakan lagu, Nur Bayan yang dikenal sebagai hits maker lagu pop jawa, Danang Pradana penyanyi yang genius dalam mengaransemen dan berimprovisasi pada sebuah lagu, serta Via Vallen sebagai Ratu Pop Koplo, pastinya punya kriteria yang berbeda dalam menetukan talenta yang terbaik. Keragaman ini akan menjadi konflik yang pantas dinikmati sebagai tayangan hiburan yang lengkap. Ada sensasi drama audisi, ada talenta penyanyi yang merdu melantunkan lagu campursari, ada host yang siap memandu acara dengan komentar yang segar ditemani Si Ratu Ambyar! Penasaran? 3 hari lagi, para calon bintang penerus Didi Kempot siap untuk segera beraksi! Saksikan perjuangan para talenta muda penerus cita-cita sang legenda : The Next Didi Kempot, Mulai 2 Desember 2020, Setiap Rabu Jam 7 Malam di GTV. Program The Next Didi Kempot juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.