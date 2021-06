SEOUL - Jang Hyuk akhirnya mengonfirmasi proyek layar lebar terbarunya, The Child Who Deserves to Die. Film ini akan menjadi proyek reuni sang aktor dengan Choi Jae Hoon, sutradara The Swordsman.

Film tersebut diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Bang Jin Ho. Kisahnya tentang pensiunan pembunuh bayaran bernama Eui Kang (Jang Hyuk) yang terlibat dalam sebuah kasus tak terduga saat melindungi seorang gadis.

Dalam film ini, Jang Hyuk sekali lagi akan mempertontonkan kemampuan bela dirinya. “Peran Eui Kang yang kuperankan terlihat tak ramah di luar, namun sebenarnya dia berhati malaikat,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (8/6/2021).

Aktor Fated to Love You tersebut menambahkan, “Aku berharap, karakter yang kuperankan ini bisa menaklukkan traumanya dan mengubah lingkungan sekitarnya yang kacau dengan sikapnya yang blakblakan.”

Jang Hyuk dalam lanjutan keterangannya mengatakan, akan bekerja keras mempersiapkan diri untuk menghasilkan adegan laga yang terlihat baru dan lebih fresh. “Karena itu, aku berharap kalian menantikan film ini,” imbuhnya.

Jang Hyuk akan memulai proses syuting film The Child Who Deserves to Die, pada Juni 2021.*

(SIS)