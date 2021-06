HUBUNGAN Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag kerap jadi sorotan. Walau mereka belum go publik mengakui pacaran, namun keduanya kerap menunjukkan kebersamaan.

Jessica Iskandar maupun Vincent Verhaag nampaknya saling memuji satu sama lain. Jedar ataupun Vincent tak sungkan umbar kemesraan di Instagra,

Seperti dalam foto satu ini. Jedar dan Vincent sedang menikmati liburan di Bali berdua. Vincent telanjang dada merangkuk mommy El Barack. Bahkan keterangan foto yang ditulis Vincent juga bikin netizen ramai-ramai berkomentar loh.





Baca Juga:

Jessica Iskandar Buka Kancing Baju di Samping Vincent Verhaag, Netizen: Calon Papa El!

Jessica Iskandar Pamer Belahan Dada di Sebelah Vincent Verhaag, Netizen: Minum Susu Biar Kuat!





Vincent menuturkan bahwa Jessica Iskandar adalah wanita yang kuat mandiri dan penyayang. Dirinya juga mengaku tak pernah menemui wanita sehebat Jedar.

"She classy and she sassy too but she one hella badass woman!! Never met a strong, independent and loving woman like you!💯🙌🏽 Sohibku minta di puji dari kemarin gaes!🤣," kata Vincent.

Melihat pujian itu, Jedar langsung membalas di kolom komentar. "Jangan baper," kata Jedar. Melihat kedekatan Jedar dan Vincent, netizen pun mendukung jika mereka kelak menikah. "Cocok udah," kata eric****. "Pasangan tervaorit," kata yang lain. "Gini nih anak SMP lagi jatuh cintrong," sahut yang lain.