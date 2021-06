LOS ANGELES - Serial House of the Dragon telah memulai proses shooting. Di tengah proses produksi, pihak HBO yakin bahwa cerita prekuel dari serial Game of Thrones tersebut akan lebih menakjubkan.

House of the Dragon diadaptasi dari novel Fire & Blood karya George R. R. Martin, kisah pendamping novel Song of Ice and Fire yang menjadi dasar cerita Game of Thrones. Serial House of the Dragon akan mengambil setting latar waktu 300 tahun sebelum cerita Game of Thrones terjadi.

House of the Dragon menggambarkan perang saudara antar anggota keluarga Targaryen untuk memperebutkan tahta kerajaan. Targaryen merupakan salah satu keluarga bangsawan legendaris yang mampu mengendalikan naga.

Perang saudara tersebut akan melibatkan klan besar lainnya, seperti Lannister dan Starks. Perang saudara yang ditunggangi kepentingan politik ini berujung pada kematian naga terkuat milik keluarga Targaryen. Setelah perang usai, para naga punah dan keluarga Targaryen pun hancur sampai Daenerys Targaryen membangkitkan kembali tiga ekor naga pada cerita Game of Thrones tiga abad kemudian.

"House of the Dragon masih dalam proses shooting. Saya tidak akan memberikan bocoran. Ini akan terlihat spektakuler," kata Casey Bloys selaku Presiden HBO.

