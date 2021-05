LOS ANGELES - HBO telah merilis foto perdana para pemain dari House Of The Dragon, prekuel Game Of Thrones. Beberapa karakter central diperlihatkan dalam foto yang telah dirilis HBO untuk memerankan tokoh ikonik dari adaptasi novel Fire & Blood karangan George R.R. Martin.

House Of The Dragon menceritakan 300 tahun sebelum kejadian Game of Thrones. Serial ini akan mengisahkan klan Targaryen, pemimpin Westeros saat itu. Rencananya serial ini akan tayang pada 2022.

Berikut daftar pemeran utama House Of The Dragon:

Emma D'Arcy sebagai Princess Rhaenyra Targaryen: Anak sulung raja, berdarah murni Valyria, dan seorang Dragonrider. Banyak yang akan mengatakan bahwa Rhaenyra terlahir dengan segalanya, tapi dia tidak terlahir sebagai laki-laki.

Matt Smith sebagai Prince Daemon Targaryen: Adik laki-laki dari Raja Viserys dan pewaris takhta. Seorang berdarah murni, Dragonrider dan prajurit tak tertandingi.

Steve Toussaint sebagai Lord Corlys Velaryon (The Sea Snake): merupakan Lord of House Velaryon, garis keturunan Valyria setua Klan Targaryen. Dijuluki The Sea Snake, petualang bahari paling terkenal dalam sejarah Westeros, Lord Corlys lebih kaya daripada Lannisters dan mengklaim angkatan laut terbesar di dunia.

Olivia Cooke sebagai Alicent Hightower: Putri Otto Hightower, the Hand of the King, dan wanita paling cantik di Seven Kingdoms. Dia dibesarkan di Red Keep, dekat dengan Raja dan lingkaran terdalamnya; dia memiliki keanggunan yang sopan dan kecerdasan politik yang tajam.

Rhys Ifans sebagai Otto Hightower: Seven Kingdoms, Ser Otto dengan setia dan setia melayani Raja dan wilayahnya. Dalam sudut pandang the Hand of the King, ancaman terbesar bagi dunia adalah saudara raja, Daemon, dan posisinya sebagai pewaris takhta.

