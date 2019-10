LOS ANGELES - HBO akhirnya mengumumkan proyek terbaru mereka untuk prekuel Game of Thrones (GoT). House of the Dragon dipilih untuk menggantikan The Long Night yang sebelumnya sempat digadang-gadang menjadi series baru setelah GoT berakhir.

Sama seperti Game of Thrones, House of the Dragon pun diangkat dari buku novel karya George RR Martin. Fire and Blood bercerita tentang masa kejayaan keluarga Targaryen di Westeros 300 tahun sebelum Game of Thrones.

Miguel Sapochnik dan Ryan Condal ditunjuk untuk menjadi showrunners serial terbaru HBO ini. Sapochnik juga akan bertindak sebagai sutradara, sementara Condal menulis skenarionya. Sapochnik dikenal sebagai sutradara dalam episode-episode peperangan di Game of Thrones.

Pada tahun 2018, George RR Martin merilis buku Fire and Blood yang bercerita tentang kisah sejarah House of Targaryen ketika menguasai Westeros bersama Aegon Targaryen. Keluarga Targaryen tidak akan jauh-jauh dari naga.

Dan dalam prekuel ini penonton akan menyaksikan Balerion the Black Dread, naga terbesar yang pernah ada di Westeros. Balerion adalah naga milik Aegon Targaryen yang diajak berperang menundukkan tujuh kerajaan sebelum duduk di Iron Throne. HBO rencananya akan merilis 10 episode dari House of the Dragon. Jumlah episode ini sangat normal seperti halnya Game of Thrones di musim-musim awal. Sayangnya belum ada tanggal pasti kapan House of the Dragon dirilis. Dengan persiapan produksi yang rumit, serial terbaru HBO ini paling tidak baru bisa mengudara pada 2021.