SEOUL - Bintang Running Man, Jeon So Min menjadi cameo dalam episode terbaru drama So I Married the Anti-Fan. Dia akan berperan sebagai penggemar yang beruntung dinyanyikan oleh Who Joon (Choi Tae Joon).

Dalam foto-foto stills yang dirilis, terlihat Who Joon yang menutupi identitasnya dengan masker. Namun sebelum bernyanyi, dia melepas maskernya yang membuat Jeon So Min tersenyum.

Jeon So Min tampil dalam So I Married the Anti-Fan karena hubungan baiknya dengan sutradara Kang Chul Woo. Dia adalah sutradara yang menggarap drama 1% of Something, yang mana sang aktris menjadi bintang utamanya.

Dalam episode sebelumnya, hubungan Who Joon dan Lee Geun Young (Choi Sooyoung) dikisahkan semakin dekat setelah mereka dapat mengurai kesalahpahaman. Mereka juga menghabiskan waktu satu malam di rumah Geun Young setelah mengantarkan pulang fans Who Joon.

Episode terbaru So I Married the Anti-Fan akan dirilis pada 4 Juni 2021, pukul 18.00 KST.*

Baca juga:

Romansa Jang Ki Yong dan Lee Hyeri Dimulai, Rating My Roommate is a Gumiho Naik Tipis

Aa Gym Berlaku Buruk pada Teh Ninih, Netizen Tuntut Klarifikasi

(SIS)