SALMAFINA Sunan ikut mengomentari isu pernikahan yang mana pengenalannya singkat. Hal ini banyak dikaitkan dengan kisah rumah tangga Muhammad Alvin dan Larissa Chou.

Ya, pernikahan di antara mereka yang kini kandas diawali dengan pengenalan yang diketahui cukup singkat. Hal ini membuat Salmafina coba membahasnya di media sosial.

Menurut Salmafina, mereka yang memutuskan untuk menikah dengan waktu pengenalan terbilang singkat hanya mementingkan nafsu, sedangkan otaknya tidak bermain.

Baca Juga:

Disinggung Soal Agama, Salmafina Sunan Minta Netizen Cari Makna Tuhan di KBBI

Maia Estianty Blak-Blakan Tak Mau Miliki Anak dari Irwan Mussry

Dia memulai pembahasan dengan kalimat seperti ini, "Gue bahas tapi agak vulgar, ya. Lagi-lagi gue enggak memasukkan unsur agama di sini, hanya unsur logika," katanya.

"Ketika lo ketemu sama orang, pasti lo tertarik sama fisiknya dulu. Setelah lo jalanin sebentar, mulailah ada sentuhan fisik, ada sexual chemistry. Nah, sentuhan fisik itu bersifat nafsu, sehingga kalau lo langsung memutuskan nikah, itu bukan otak yang bermain, tapi nafsu atau lust," kata Salmafina.

Ia melanjutkan, "Ada dopamine yang bermain di situ dan that physical touch you experience with somebody creates an artificial high. Biasanya pasangan ini so over the moon. Banyak kok kalau kita nonton film luar contoh-contohnya seperti ini," ujarnya.

Salmafina menerangkan bahwa di awal-awal hubungan sangat wajar rasanya begitu indah semua hal yang dilalui. Ini yang menurutnya membuat banyak orang 'menutup mata' untuk mengenak personality pasangannya lebih lanjut.

"Alhasil, kenal pasangannya terlambat saat mereka sudah berumah tangga. Parahnya, ternyata personality pasangan kita itu enggak cocok dan ended up jumping off the cliff together," ujar anak pengacara kondang tersebut.