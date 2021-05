LOS ANGELES - Ketika Kim Kardashian mengumumkan positif terinfeksi COVID-19 bersama keempat anaknya, publik ramai berspekulasi hal itu imbas dari kenekatannya menggelar pesta ulang tahun ke-40 di Polynesia.

Seperti diketahui, pesta yang dihadiri seluruh keluarga besar Kardashian itu sempat menuai kecaman publik karena Kim dinilai tak eling dengan pandemi global. Namun pada tayangan Keeping Up With the Kardashians yang tayang pada 27 Mei 2021, Kim tegas menyangkal rumor tersebut.

Lewat akun Twitter miliknya, Kim mengatakan dirinya terpapar COVID-19 bukan karena menggelar pesta ulang tahun di tengah pandemi. Melainkan karena ia tertular dari sang anak, Saint.

“Salah (rumor) itu, tidak ada seorangpun yang terinfeksi Covid-19 karena trip pesta ulang tahunku. Saint adalah orang pertama yang terpapar di keluarga kami. Dia tertular dari siswa lain yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19,” ujarnya.

Istri rapper Kanye West itu mengaku tertular COVID-19 dari sang putra. “Saint mengalami batuk-batuk dan setelah itu aku mulai merasakan gejala COVID-19,” tutur Kim menambahkan.

Tak lama setelah Saint, putri sulung Kim Kardashian pun turut menunjukkan gejala virus serupa. Meski hasil tes North West sempat didiagnosa negatif, namun tes lanjutannya bersama Kim dinyatakan positif COVID-19. Setelah vonis itu, Kim Kardashian dan keluarganya kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah. Syuting Keeping Up with the Kardashian kala itu terpaksa dihentikan selama 2 pekan.