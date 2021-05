LOS ANGELES - Kabar tak menyenangkan datang dari Kim Kardashian. Kakak tiri Kendall Jenner itu positif COVID-19 bersama keempat anaknya.

"Keempat anakku dan aku terpapar COVID-19! Setidaknya kami mengalaminya bersama. Semuanya baik-baik saja," tulis Kim Kardashian di akun Twitternya pada Jumat (28/5/2021).

Menurut cerita Kim, anggota keluarga pertama yang positif COVID-19 adalah Saint. Anak laki-laki pertama Kim dan Kanye West itu tertular dari teman sekolahnya.

"Jadi, Saint positif COVID dan aku sangat mengkhawatirkannya. Dia menangis dan batuk," kata Kim seperti dikutip dari Eonline.

Tak berapa lama, giliran si sulung North yang mengeluh sakit. Meski tes sebelumnya negatif, namun bocah 7 tahun itu akhirnya dinyatakan positif dalam tes COVID-19 terbarunya bersama Kim.

"North dan aku merasa tak enak badan, sakit. Kami tes bersama lalu pergi tidur. Keesokan paginya saat bangun, tesnya menunjukkan positif," cerita Kim.

Alhasil, Kim sekeluarga pun langsung menjalani isolasi. Produksi Keeping Up with the Kardashian juga dihentikan selama 14 hari.

