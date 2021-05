VISION+ Originals menghadirkan sebuah docuseries atau series dokumenter tentang perjalanan subkultur fashion, yang dikemas apik dalam tayangan ‘The Waves’.

Vision+ bekerja sama dengan Urban Sneaker Society (USS) Networks, perusahaan Content Network yang bergerak dalam sektor gaya hidup kontemporer yang berakar pada budaya anak muda.

Founder USS Network Sayed Muhammad menjelaskan, Vision+ dan USS Networks memiliki visi misi yang sama, sehingga mampu menghadirkan film dokumenter yang keren. USS Networks juga bisa menjembatani kesenjangan antara anak muda, merek, dan tren fashion baru yang terus berkembang.

“Saat pertama kali ngobrol, kalau dari aku sih, kita itu bekerja dengan visi yang sama. Ketika pertama bertemu itu pun, sudah terbentuk chemistry-nya,” kata Sayed di acara konferensi pers virtual, Jumat (28/5/2021).

Dia mengungkapkan, series The Waves ini, akan menyuguhkan sebuah gambaran perjalanan industri sub-kultur fashion di Indonesia. Dari sini, diharapkan penonton akan belajar bersama untuk mengembangkan industri ini bersama-sama. “Kita percaya industri ini masih sangat besar potensinya,” ujarnya.

Sayed menjelaskan, docuseries The Waves yang terdiri dari enam episode ini akan mengupas tuntas mengenai tren fashion dan perjalanannya di Indonesia dalam beberapa gelombang. Mulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, Local Pride Second Wave.

Gelombang-gelombang tersebut akan diceritakan melalui sudut pandang para narasumber yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan tren fashion dan brand lokal Indonesia. Mereka di antarabya Dendy Darman, Eddy Brokoli, Max Suriaganda, Direz, Anton Wirjono, hingga dr Tirta.

The Waves episode perdana sudah dapat dinikmati secara eksklusif di Vision+ pada hari ini, Jumat, 28 Mei 2021.

