SEORANG wanita bernama Rose Nora Anna mendadak viral di TikTok karena dianggap mirip dengan sosok Putri Diana. Yuk intip potretnya!

Mengutip dari unggahan foto di akun Instagram nya @rosenoraanna yang di unggah pada 11 Mei 2021, Rose Nora Anna memperkenalkan lebih detail mengenai dirinya melalui caption yang ia tulis.

Dirinnya mengaku terobsesi dengan budaya klasik khususnya 70’s culture. Maka tidak heran kalau Anda melihat penampilan Rose Nora Anna berdandan layaknya Putri Diana yang hidup di era 1980-1990an.

“I'm Rose and I'm pretty much obsessed with the past🤣 Especially the 70s. Here on Instagram I post photos that I try to make as authentic as possible. I also love sharing about my favourite artists like ABBA, the Bee Gees, Olivia Newton-John and many more! I also used to do some 60s looks but I'm having some trouble with that now that my hair is short. I am planning some twiggy content so be on the lookout for that!.”

“Now I think most of you are here from the Princess Diana tiktok. I do have to say that I'm not too big on the 80s. I love Diana and her fashion sense tho and I definitely will be making more Diana content. But other than Diana I am staying out of the 80s hahah.”

Lewat caption yang ia tulis, Rose mengaku bahwa dirinya juga sangat menyukai dan terinspirasi gaya fashion dari seorang Putri Diana. Bahkan ia berencana akan terus membuat konten yang sama. Akan tetapi, ia menyatakan lebih menyukai budaya dari era 1970-an dibanding dengan era Putri Diana hidup yaitu di 1980-an. Mungkin juga itu menjadi alasan mengapa ia menggunakan username @70srose di akun TikTok nya. Rose bahkan mengaku terbiasa berdandan dengan nuansa style era 1960-an. Namun ia terkendala oleh rambut pendeknya sekarang. Selanjutnya, ia berencana akan membuat penampilannya menjadi twiggy, yaitu potongan rambut super-pendek pada wanita yang juga pernah menjadi gaya rambut sosok Putri Diana. Terlepas dari itu, Rose juga Mengaku mengidap penyakit yang juga pernah dialami oleh Bella Hadid. Ia harus berjuang melawan penyakit kronis! Masih pada caption di unggahan yang sama, Rose menulis: “Lastly I think it's important to mention that I have chronic lyme disease which means that 90% of my days are spend in bed, too sick to get up. That means I can't post consistently and I sometimes disappear for a while. I will be sharing more about my lyme journey soon since my platform is only growing and that's the perfect moment to get some more awareness!” Artinya: “Terakhir, aku kira ini penting untuk disebutkan bahwa aku mengidap penyakit lyme kronis, yang berarti bahwa 90% dari hidupku dihabiskan di kasur, terlalu sakit untuk bangun. Itu juga berarti aku tidak dapat konsisten mengunggah konten dan terkadang aku akan menghilang untuk beberapa saat. Aku akan menceritakan lebih lanjut mengenai penyakit lyme ku ini suatu hari nanti berhubung platform ku (re : akun sosmed nya Rose) sedang bertumbuh dan itu merupakan waktu yang pas untuk mendapatkan lebih banyak kesadaran!” Perlu diketahui, lyme disease adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan kutu atau serangga yang dapat menyebabkan infeksi pada penderita nya. Penyakit yang sama juga pernah dialami oleh sosok super-model Bella Hadid.