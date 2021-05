CELINE Evangelista melakukan sesi photoshoot bareng anak-anaknya. Ia tampil seksi sebagai hot mom bersama keempat buah hatinya.

Sayangnya, dalam sesi photoshoot seksi Celine Evangelista ini tak ada sosok Stefan William yang menemani. Celine yang memilih outfit nuansa denim dan putih nampak kuat mengarahkan si kecil untuk berfoto.

"When we have each other, we have everything ❤️," ungkapnya.

"Eleeya nya lg ngambek 🥲 hmm," sambungnya.

Menariknya, netizen malah menanyakan keberadaan Stefan William, ayah anak-anak Celine Evangelista sekaligus suaminya. Ya, drama umah tangga Celine belakangan memang dikabarkan tengah renggang dengan Stefan William.

"Bapaknya kemana," tanya netizen.

"Mai yang hebat," sahut netizen lain.

"Bring daddy back," harap yang lain.

"Mau dong jadi bapak anak-anak kamu," goda netizen.

