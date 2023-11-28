Baju Tunangan Putri Diana dengan King Charles Dilelang, Diperkirakan Tembus Rp1,5 Miliar

Inggris - Salah satu pakaian paling ikonik Putri Diana sedang dilelang di Rumah lelang Julien's Auctions. Pakaian ini diperkirakan akan menghasilkan antara 80 ribu dolar Amerika dan 100 ribu dolar Amerika saat terjual.

Blouse memiliki bahan sutra berwarna merah muda. Bagian kerah yang bergelombang tampak unik dan cantik. Di bagian bawah kerah terdapat pita pink yang turut menambah keindahan blouse tersebut.

Blouse yang dibuat desainer David dan Elizabeth Emanuel ini digunakan oleh Lady Diana satu bulan sebelum menikah dengan Raja Charles.

Menariknya, blouse ini awalnya merupakan sebuah dress cantik. Namun, tiba-tiba saja ada client yang menumpahkan maskara pada bagian bawah dress.

Sehingga David dan Elizabeth Emanuel memilih untuk membuat dress tersebut menjadi blouse.

"Seorang klien memesan gaun berwarna merah muda pucat, dan saat dia melepasnya, dia mendapat maskara di seluruh bagiannya, di seluruh tepinya," kata Elizabeth dikutip Business Insider, Selasa (28/11/2023).