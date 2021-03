SEOUL - Song Kang mengantongi proyek layar kaca terbarunya. Dia dipastikan akan beradu akting dengan aktris The World of the Married, Han So Hee dalam drama I Know But.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, drama ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Yoo Na Bi (Han So Hee) yang ingin berpacaran. Namun pengalaman pahit di masa lalu membuatnya tak percaya pada cinta.

Hingga suatu hari, Yoo Na Bi bertemu Park Jae Uhn (Song Kang) yang mengubah pandangannya tentang cinta. Berbeda darinya, pria ini menilai berpacaran sebagai hal yang menyebalkan dan merepotkan.

Namun begitu, dia tak menutup diri dari lawan jenis. Meski enggan berpacaran, Jae Uhn dikenal kerap menggoda lawan jenis dan menggantungkan sebuah hubungan.

Terkait proyek tersebut, Song Kang mengaku antusias dan tak sabar untuk memulai syuting I Know But. “Aku akan bekerja keras untuk memperlihatkan sisi lain diriku melalui karakter Park Jae Uhn,” katanya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (18/3/2021).

Sementara Han So Hee mengatakan, "Aku gugup dan merasakan sedikit tekanan karena proyek ini. Namun aku juga menantikan syuting pertama bersama orang-orang hebat," ungkapnya menambahkan. Drama I Know But dijadwalkan tayang di JTBC setiap Jumat dan Sabtu. Serial garapan sutradara Kim Ga Ram dan penulis skenario Jung Won ini akan menggantikan slot tayang Undercover, pada Juni mendatang. Sebelum dikonfirmasi terlibat dalam drama ini, Song Kang lebih dahulu merilis drama Love Alarm 2 dan Navillera. Tak hanya itu, dia juga digaet untuk membintangi drama JTBC lainnya, Cruel Story of Office Romance. Han So Hee di lain pihak terlibat dalam serial Netflix berjudul Undercover. Drama itu dibintanginya bersama aktor Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon, dan Lee Hak Joo.*