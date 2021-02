SEOUL - Go Min Si membahas kedekatannya dengan Song Kang dan Lee Do Hyun. Ketiganya sempat beradu akting di drama hits Netflix, Sweet Home.

"Karena kami bertiga seumuran, ada vibe nyaman layaknya teman di kehidupan nyata antara kami bertiga. Kami bersenang-senang selama syuting," kata Go Min Si seperti dilansir Soompi, Senin (22/2/2021).

"Aku sangat bahagia selama kebersamaan kami di lokasi syuting," lanjutnya.

Walaupun proyek Sweet Home saat ini telah selesai, namun Go Min Si masih menjalin hubungan baik dengan dua rekannya itu. Buktinya, belum lama ini ia mendapat kiriman coffee truck dari Song Kang, yang juga menjadi lawan mainnya di Love Alarm.

Sementara untuk Lee Do Hyun, Go Min Si masih akan bertemu dengannya lain untuk penggarapan drama baru KBS 2TV, Youth of May.

(LID)