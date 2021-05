JAKARTA - Di konten terbaru Nebeng Boy, Boy William kembali mengundang bintang tamu yang menarik. Biasanya Boy mengajak selebriti untuk bikin konten bareng, namun kali ini ia berkolaborasi dengan pengusaha muda Rico Huang. Boy mengaku mengidolakan Rico sebagai pengusaha yang sukses.

“Lo umur berapa sih bro?” tanya Boy.

“Sekarang 26” jawab Rico.

“26 dan lo udah kaya raya, tell me your story bro” tutur Boy.

Rico pun bercerita kalau hal yang membuatnya mulai berbisnis adalah ketika rumah orangtuanya kebakaran. Sejak dulu, ayah Rico yang memiliki usaha jam tangan selalu mengajaknya untuk bantu bekerja di toko. Dari pengalaman tersebut Rico merasa mulai memiliki jiwa entrepreneurship.

Walaupun orang tuanya bisa membiayainya hidup dan sekolah, Rico merasa gengsi dan ingin menghasilkan pendapatan sendiri. Setelah ngobrol-ngobrol, Boy pun mengajak Rico untuk nyanyi bareng, Boy sampai mengajarkan Rico untuk menari bersama.

“Lo punya mimpi apa kedepannya bro bisa pengen kerja sekeras ini?” tanya Boy.

“Gue pengen tajir mampus Boy. Ketika gue bisa kerja tapi gue udah gak in charge di operasional. Jadi gue bisa balance antara waktu dengan keluarga, bisnis, teman-teman” jawab Rico.

Saat bicara tentang Ferrari miliknya, Rico mengungkapkan bahwa mobil tersebut hanya untuk konten, ia bahkan mengaku tidak terlalu suka dengan mobilnya. Pada aslinya ia sangat jarang menggunakan mobil tersebut.

Rico pun menceritakan salah satu faktor lain yang mendorongnya untuk membeli mobil Ferrari. Ia mengaku pernah berkencan dengan seorang wanita, namun ia ditinggalkan oleh wanita tersebut karena ia pulang menggunakan motor. Sejak itu ia memiliki keinginan untuk membeli mobil 2 pintu untuk membuktikkan bahwa dirinya bisa mencapai mimpinya.

