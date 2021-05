WIDY Vieratalle mengalami pelecehan dan kekerasan fisik, pelakunya diduga oknun. Ia juga menceritakan kronologinya.

Widy mengungkapkan, keributan ini terjadi di tempat dia latihan menembak. Usut punya usut, insiden tersebut menyeret oknum anggota TNI berpangkat kolonel.

“Aku itu sebenernya ribut sama ibu-ibu, kalian semua tau semua my lastest story, it’s about her. Perempuan sama perempuan berantem biasalah ya standart, basi, perempuan sama perempuan. Kalau kita enggak suka ya kita labrak, kita gencet-gencetan,” tutur Widy Vierratale, Selasa (25/5/2021) pada akun sosial media pribadinya.

Widy menyebut, ketika dirinya mengalami keributan dengan ibu tadi, tiba-tiba muncul pria yang keluar dari ruangan ibu tersebut. Lantas pria ini memarahi dan melakukan kontak fisik dengan mendorongnya. Widy yang terlihat tak terima mendapat perlakuan kasar, langsung melawan pria tersebut yang diduga kuat oknum perwira TNI berpangkat kolonel. “Jadi intinya gue lagi ribut sama ibu-ibu nih, kelaminnya sama dong. Tapi pas gue lagi rebut sama si ibu-ibu ini, keluarlah si bapak-bapak ini dari ruangannya si ibu itu. Langsung marahin gue, langsung teriak-teriak, dia nyetuh gue dong dorong gue, wah ayo, dia ngegas gue makin ngegas, dia maju gue makin maju,” ujarnya.