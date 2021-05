LOS ANGELES - Billboard Music Awards akan kembali digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 23 Mei 2021, pukul 20.00 EST. Nick Jonas menjadi host utama menggantikan Kelly Clarkson yang memandu acara itu selama 3 tahun berturut-turut.

Pemenang dalam ajang ini ditentukan berdasarkan ‘interaksi’ penggemar dengan sebuah lagu, termasuk penjualan lagu, streaming, hingga social engagement. Sementara untuk kategori Top Social Artist dan Top Collaboration ditentukan berdasarkan voting penggemar.

Jelang perhelatannya, berikut 4 fakta soal Billboard Music Awards 2021 seperti dikutip dari berbagai sumber.

HOST

Nick Jonas dan Kelly Clarkson merupakan dua dari lima musisi yang pernah ditunjuk untuk memandu Billboard Music Awards. Sebelumnya ada Phil Collins, LL Cool J, dan Ludacris. Ini adalah pertama kalinya Jonas akan memandu acara awarding populer tersebut.

Namun Page Six melaporkan, ada kemungkinan posisi Nick Jonas akan digantikan istrinya, Priyanka Chopra. Seperti diketahui, pada 15 Mei silam, Jonas mengalami kecelakaan saat syuting yang membuat dirinya mengalami retak tulang rusuk.

JIka memang kabar ini benar, maka Chopra akan bergabung dengan deretan presenter lainnya, termasuk Cynthia Erivo, Henry Golding, Padma Lakshmi, Swizz Beatz, hingga ibu Beyonce, Tina Knowles-Lawson.

PENGISI ACARA

Billboard Music Awards 2021 menampilkan sederet nama besar, seperti The Weeknd, Pink, Jonas Brothers, dan Twenty One Pilots. Selain itu, ada juga Bad Bunny, Karol G, Alicia Keys, DJ Khaled, H.E.R., Migos, Jimmy Jam, AJR, dan Glass Animals.

Penampilan Duran Duran dari sebuah kawasan terpencil di London, Inggris, juga layak ditunggu dari Billboard Music Awards tahun ini. Satu lagi yang akan menjadi kejutan adalah penampilan BTS membawakan single terbaru mereka, Butter.

PERSAINGAN PARA NOMINATOR

Sejauh ini, Drake tercatat sebagai musisi dengan kemenangan terbanyak di Billboard Music Awards, mencapai 27 penghargaan. Dan angka itu bisa bertambang mengingat tahun ini dia menjadi nominator di tujuh kategori.

Namun Taylor Swift berpotensi untuk menyaingi Drake. Dengan 23 kemenangan di Billboard Music Awards, dia masih bisa mengejar capaian Drake karena masuk di empat kategori: Top Artist, Top Female Artist, Billboard 200 Artist, dan Top Album.

Peluang serupa juga bisa diraih The Weeknd dan Justin Bieber. Jika The Weeknd memenangkan 13 kategori dari total 16 nominasi yang didapatkannya tahun ini, maka dia bisa melampaui rekor Drake.

CARA MENONTON

Billboard Music Awards 2021 akan tayang di NBC pada 23 Mei 2021, pukul 20.00 ET. Para penggemar juga dapat menonton acara ini secara online melalui situs NBC live streaming.*

