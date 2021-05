HESTI Purwadinata mengabarkan bahwa dirinya positif corona. Ia mengungkapkan di akun Instagramnya baru-baru ini.

Meski mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh membaik, lantaran sudah 10 hari menjalani isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Nyatanya bukan hanya dirinya saja yang dinyatakan positif Covid-19, tetapi juga satu keluarga besarnya dinyatakan terpapar corona.

"Hai semua, yang menanyakan keadaan gue bagaimana Alhamdulillah sudah sangat membaik dan iya gue positif Covid-19," tulis Hesti Purwadinata dalam Instagram Storynya beberapa waktu lalu.

"Dan iya gue positif Covid-19 almost 10 day dari hasil PCR gue. Bukan cuma saya, tapi satu keluarga besar terkena," lanjutnya.

Istri dari Edo Borne tersebut mengatakan bahwa dirinya sengaja melakukan isolasi terpisah dengan keluarganya. Pasalnya, ia mengaku kondisi tubuhnya cukup lemah dan tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah.

"Memang dari kemarin belum mau sharing karena masih drop dan keadaan tak memungkinkan, daripada salah ngomong. Bukan cuma fisik yang menyerang, tapi pikiran juga, when something like this happens, it takes time for me to figure it out, jaga kesehatan ya semua," jelasnya.

(dwk)