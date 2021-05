SEOUL - Aktris Run On, Shin Se Kyung memutuskan untuk tidak memperbaharui kontraknya dengan Namoo Actors. Dengan demikian, dia resmi mengundurkan diri dari agensi yang sudah 19 tahun menaunginya tersebut.

Aktris 30 tahun itu sudah bergabung dengan agensi yang juga menaungi Moon Chae Won dan Lee Joon Gi itu, sejak berusia 11 tahun. Dia memulai debutnya di dunia hiburan dengan tampil sebagai model album Seo Taiji, ‘Take Five’.

Dia kemudian tampil dalam berbagai program anak-anak, sebelum akhirnya menjajaki dunia akting pada 2004. Kala itu dia mengambil peran kecil dalam film My Little Bride dan drama The Land.

Sepanjang kariernya, lulusan jurusan Performing Art dari Chung-Ang University itu sudah membintangi delapan judul film dan 15 drama. Serial Run On yang berakhir pada Februari 2021 merupakan proyek terakhirnya di layar kaca.

Di luar kariernya sebagai aktor, Shin Se Kyung juga mulai bergelut di dunia content creator. Pada 24 September 2018, dia membuka channel YouTube di mana dia berbagi kegiatan kesehariannya kepada 1,24 juta subscriber-nya.*

(SIS)