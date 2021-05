JAKARTA - The Penthouse 2 merupakan serial drama korea yang tahun ini banyak dibicarakan penggemar drakor. Kisah penghuni Hera Palace yang penuh dengan drama, dendam juga ambisi. The Penthouse 2 berhasil membuat pecinta drakor penasaran dari setiap episodenya.

Kejadian ini dimulai ketika Yoon Cheol datang menemui Eun Byeol dan Seo Jin di kediamannya. Seo Jin sangat panik karena melihat tingkah Eun Byeol seperti orang gila yang berhalusinasi karena diteror oleh Ro Na. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Eun Byeol ke rumah sakit dan memberikan obat yang bisa menghilangkan rasa traumatis. Obat tersebut masih diuji secara klinis namun memberikan efek samping kejang-kejang. Tanpa pikir panjang Seo Jin tetap berambisi kalau obat itu tidak akan memberikan efek samping pada Eun Byeol.

Akhirnya Yoon Cheol mulai menyuntikkan obat tersebut pada Eun Byeol dan ternyata memberikan efek samping kejang-kejang. Dengan sigap ia memberikan obat penenang agar Eun Byeol tetap tenang. Sementara itu Yoon He terus menelpon Yoon Cheol namun tak kunjung dijawab. Melihat ponsel Yoon Cheol terus bergetar membuat Seo Jin geram dan ia menolak panggilan Yoon He di ponsel Yoon Cheol dan menutupnya.

Dengan rasa penuh amarah akhirnya Yoon He pergi mendatangi penyanyi bayaran saat Ro Na kontes di atas panggung. Saat didatangi, perempuan tersebut langsung disodorkan piala oleh Yoon He dan seakan-akan ingin membunuhnya. Yoon He berkata “Siapa Pelakunya!!??”, wanita itu hanya meminta maaf dan ketakutan dan menunjuk nama yang wanita yang ditempel di memo. Yoon He sangat terkejut karena melihat nama yang ada di memo tersebut adalah Ha Yoon Cheol. Dengan rasa penuh emosi ia langsung menghubungi Logan Lee dan menanyakan keberadaan Yoon Cheol. Kemudian ia langsung pergi ke pusat medis Cheonga dan memergoki Seo Jin dan Yoon Cheol sedang tidur di sofa sambil berpelukan.

Apakah yang Yoon He akan tinggal diam melihat perlakuan sang suami pada dirinya?

