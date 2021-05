JAKARTA - The Penthouse 2 merupakan serial drama korea terbaru tahun ini yang terdiri dari 13 episode. The Penthouse 2 merupakan serial lanjutan dari The Penthouse 1 yang dibintangi oleh tiga pemeran utama yaitu yaitu Lee Ji Ah, Kim So Yeun, dan Eugene. Namun dalam musim kedua, Lee Ji Ah akan hadir dengan karakter baru.

Tepat sebelum pengumuman pemenang Festival Seni Cheong A. Lee Min Hyuk menyadari kalau Bae Ro Na dan Ha Eun Byeol tak terlihat hadir di auditorium bersama yang lain. Mengetahui hal itu, Yoo Je Ni mencoba menelepon Ro Na namun tak tersambung. Saat Cheon Seo Jin mengumumkan nama pemenangnya, petugas kebersihan sekolah tiba-tiba berlari ke auditorium dan berteriak kalau ada mayat di lingkungan sekolah.

Semua orang di ruangan tersebut langsung keluar dan menemukan tubuh Ro Na telah tergeletak tak berdaya. Sambil menangis, Oh Yoon Hee langsung mendekati putrinya yang berlumuran darah dan mencoba mengajaknya berbicara. Saat Ro Na tak merespon ibunya, Ha Yoon Cheol merobek bajunya untuk menghentikan pendarahan. Mereka semakin panik saat Yoon Cheol tak menemukan denyut nadi Ro Na. Lee Kyu Jin menyimpulkan kalau insiden tersebut adalah kasus pembunuhan.

Namun, Yoon Hee meminta Kyu Jin tutup mulut karena ia yakin kalau putrinya belum meninggal. Yoon Cheol kemudian meminta pintu gerbang sekolah dikunci agar mereka dapat menemukan pelaku yang berusaha mencelakai Ro Na. Sementara Kang Ma Ri memanggil ambulans supaya Ro Na segera mendapatkan pertolongan. Tak lama kemudian, ambulans datang dan langsung membawa Ro Na ke rumah sakit. Setelah semua orang meninggalkan lokasi kejadian, Ma Ri kembali dan menemukan sebuah kalung. Namun, Seo Jin dengan cepat merebutnya dan berkata kalau kalung tersebut akan ia simpan sebagai bukti.

Siapakah sosok dibalik pembunuhan Bae Ro Na? Nonton selengkapnya The Penthouse 2 di RCTI+ atau langsung klik link dibawah ini: https://www.rctiplus.com/programs/1326/penthouse-2/episode/23881/penthouse-2-eps-6 Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link https://www.rctiplus.com

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. • Website: https://www.rctiplus.com/ • Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ • Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus • Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/