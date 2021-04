SEOUL - Happy New Year dipastikan akan menjadi salah satu film yanag paling dinantikan. Pasalnya, film ini dibintangi artis-artis papan atas Korea seperti Lee Dong Wook atau Yoona SNSD.

Mengutip Soompi, Kamis (22/4/2021), Happy New year mengumumkan Han Ji Min, Lee Dong Wook, Kang Ha Neul, YoonA, Won Jin Ah, Seo Kang Joon, Lee Kwang Soo, Kim Young Kwang, Go Sung Hee, Lee Jin Wook, Lee Kyu Hyung, Jo Joon Young, Won Ji An, Lee Hye Young, dan Jung Jin Young sebagai pemain mereka.

Han Ji Min akan berlakon sebagai manajer hotel yang gila kerja, tapi tak pernah bisa mengutarakan perasaannya pada teman pria yang sudah dikenalnya selama 15 tahun. Lee Dong Wook menjadi CEO muda di hotel tempat Han Ji Min bekerja, Hotel Emrose.

Baca Juga:

- Daftar Pemenang Golden Cinema Film Festival, Parasite hingga Yoona SNSD

- Lee Dong Wook Digaet Bintangi Drama Bad and Crazy

Kang Ha Neul adalah pencari kerja yang lima tahun berturut-turut gagal lulus tes CPNS. Yoona menjadi pegawai hotel yang percaya diri, sedangkan Won Jin Ah sebagai aktris musikal yang hiatus dan memilih bekerja di hotel.

Happy New Year berkisah tentang orang-orang dengan cerita masing-masing yang datang ke Hotel Emrose. Di sana, mereka saling mengenal dan membangun hubungan baru.

Sutradara Kwak Ja Yong dipercaya untuk mengarahkan Happy New Year. Syuting dimulai sejak 19 April kemarin, Happy New ear ditargetkan tayang di bioskop dan platform streaming.

(LID)