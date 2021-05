LOS ANGELES - Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran sempat mengabarkan bahwa dirinya akan vakum untuk sementara waktu dari dunia musik. Kala itu, ia disebut akan menikmati perannya sebagai seorang ayah, usai istrinya Cherry Seaborn melahirkan pada September 2020 lalu.

Tepat di hari ulang tahunnya, yakni pada Februari 2020 Ed juga menyebut bahwa dirinya akan merilis album keempatnya di 2021. Bahkan baru-baru ini ia terlihat mengabadikan momen saat tengah memetik gitar.

"Somethings cookin'," tulis Ed Sheeran pada keterangan foto.

Banyak penggemar yang berspekulasi bahwa Ed akan kembali setelah 18 bulan vakum lewat album barunya. Bahkan mereka juga mengaku tak sabar untuk menantikan kemunculan karya baru dari pelantun Thinking Out Loud tersebut.

"OMG WE CAN'T WAIT FOR IT," tulis jrsaorsa.

"NEW ALBUM????," tulis lauraperesss.

Sementara itu, pria 30 tahun tersebut juga sempat dikabarkan tengah menjalani syuting video musik di Catford, London Utara pada April 2021 kemarin. Penggemar bahkan berspekulasi bahwa Ed akan merilis single terbarunya.

