JAKARTA - Salmafina Sunan membuat netizen heran karena tak menanggapi konflik Palestina dan Israel. Apalagi, masalah tersebut kini sedang menjadi perbincangan hangat di dunia.

Putri pengacara Sunan Kalijaga itu menjawab rasa penasaran netizen melalui Insta Story. Ia menuturkan pertimbangannya ketika memutuskan tak mau beropini tentang konflik tersebut.

"Sebagai orang yang punya pengaruh di Instagram, mungkin ekspektasi teman-teman maunya saya speak up. Semakin bertambah umur, semakin saya mengerti apa yang baik untuk saya sendiri. Apa yang harus saya speak up in dan enggak," tulisnya, dikutip pada Senin (17/5/2021).

"Saya lebih memilih baca berita dan nyumbang langsung dan berdoa agar Yesus memulihkan dunia ini dan memberikan kedamaian bagi saudara kita tanpa banyak ngoceh," ujar Salma.

Salma merasa bahwa karakternya memang tak suka banyak bicara di media sosial. Menurutnya, bentuk kepedulian terhadap suatu masalah tak hanya dilihat dari opininya di media sosial.

"Mungkin memang kepribadian saya gitu, enggak suka berisik, cukup diam dan kalau mau bantu ya bantu. Lagi-lagi orang yang diam itu bukan berarti dia enggak peduli. Kan Tuhan lihat hati, bukan lihat Instagram," imbuhnya.

(LID)