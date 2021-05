SEOUL - Sederet aktor memastikan kehadiran mereka dalam Baeksang Arts Awards 2021. Ajang awarding itu akan memberikan penghargaan kepada pelaku film dan drama yang tayang sepanjang 1 Mei 2020 hingga 11 April 2021.

Hari ini (13/5/2021), panitia acara tersebut merilis daftar para nominator yang akan menghadiri event tersebut. Dari The Penthouse yang masuk dalam lima nominasi, ada Kim So Yeon, Uhm Ki Joon, Shin Eun Kyung, Kim Young Dae, dan Kim Hyun Soo.

Sementara drama Beyond Evil yang menembus empat kategori akan diwakili oleh Shin Ha Kyun, Choi Dae Hoon, Choi Sung Eun, dan sutradara Shim Na Yeon. Drama It’s Okay to Not Be Okay yang masuk empat nominasi ada Kim Soo Hyun, Oh Jung Se, Jang Young Nam, dan sutradara Park Shin Woo.

Aktor Lee Joon Gi, Kim Ji Hoon, sutradara Kim Chul Gyu, dan penulis skenario Yoo Jung Hee datang mewakili Flower Evil yang dinominasikan dalam tiga kategori. Drama River Where the Moon Rises akan diwakili dua aktor utamanya, Na In Woo dan Kim So Hyun.

Dari drama Mr. Queen ada nama Shin Hye Sun dan Cha Chung Hwa, sementara serial Birthcare Center diwakili Uhm Ji Won dan Park Ha Sun. Song Joong Ki dan sutradara Kim Hee Won dipastikan hadir mewakili Vincenzo.

Aktor Song Kang dan Park Gyu Young hadir mewakili Sweet Home, sementara dari Extracurricular akan ada Park Ju Hyun dan Nam Yoon Su. Lee Do Hyun (18 Again), Kim Seon Ho (Start-Up), Lee Jee Joon (Mouse), dan Lee Joo Young (Times) juga dipastikan hadir.

Baca juga: Sempat Dikritik, Seo Ye Ji Batal Hadir di Baeksang Arts Awards 2021

Untuk kategori Best Entertainer, 10 nominatornya dipastikan hadir. Mereka adalah Yoo Jae Suk, Jo Se Ho, Moon Se Yoon, Shin Dong Yup, Lee Seung Gi, Kim Sook, Song Eun Yi, JaeJae, Jang Do Yeon, dan Hong Hyun. Sedangkan untuk kategori film, ada sederet aktor yang dipastikan hadir. Sebut saja Sol Kyung Gu dan Byun Yo Han yang datang bersama sutradara Lee Joon Ik, penulis skenario Kim Se Gyeom, dan sinematografer film The Book of Fish tersebut, Film Voice of Silence akan diwakili Yoo Ah In dan Yoo Jae Myung yang hadir bersama sutradara Hong Eui Jeong. Lee Jung Jae, Park Jung Min, dan Park So Yi akan mewakili Deliver Us From Evil dalam ajang tersebut. Baeksang Arts Awards ke-57 akan digelar tanpa penonton pada 13 Mei 2021, pukul 21.00 KST atau sekitar pukul 19.00 WIB. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh JTBC dan TikTok.* Baca juga: Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Go Public, Asmirandah: Kakak Siap Kosongin Tanggal