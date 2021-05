SEOUL - GOLD MEDALIST akhirnya buka suara terkait rencana kehadiran Seo Ye Ji dalam Baeksang Arts Awards ke-57. Sebelumnya, sang aktris dilaporkan mempertimbangkan hadir setelah memenangkan voting TikTok Popularity Award.

Berdasarkan voting hingga 10 Mei 2021, dia meraih 780.000 suara dan dipastikan memenangkan kategori tersebut. Dia juga menjadi nominator dalam kategori Best Actress atas perannya dalam It’s Okay to Not Be Okay.

“Karena alasan pribadi, Seo Ye Ji tidak akan menghadiri Baeksang Arts Awards,” ujar GOLD MEDALIST dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (13/5/2021).

Keputusan itu diumumkan agensi tersebut setelah publik Korea menolak kehadiran sang aktris dalam Baeksang Arts Awards. Lewat berbagai forum online, warganet menyebut Seo Ye Ji tidak tahu malu jika tampil dalam acara tersebut.

“Ya ampun, tebal muka sekali. Kenapa dia masih berpikir untuk datang ke acara itu dan memperlihatkan wajahnya? Tak tahu malu,” ujar seorang warganet seperti dikutip dari komunitas daring populer Korea, The Qoo.

Seorang warganet menuliskan, “Seharusnya, dia diam saja di rumah. Kenapa dia harus berpikir untuk keluar rumah setelah apa yang terjadi?” Lainnya mengungkapkan, “Seperti Seo Ye Ji, penggemarnya pun sama tak tahu malunya. LOL.” Seo Ye Ji belum tampil di hadapan publik sejak bukti percakapannya dengan Kim Jung Hyun dirilis Dispatch, April silam. Sikap posesifnya dituding membuat sang mantan kekasih menghapus banyak adegan skinship dalam drama Time, pada 2018. Sementara itu, Baeksang Arts Awards akan disiarkan langsung oleh JTBC, pada 13 Mei 2021, pukul 21.00 KST. Acara itu akan digelar tanpa penonton dan digelar sesuai protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku.* Baca juga: Ketika Lady Gaga Menolak Pacari Shah Rukh Khan: Dia Suami Orang