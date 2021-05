JAKARTA - GTV selalu memberikan kesempatan bagi kamu yang memiliki talenta bernyanyi. Salah satu program terbarunya yaitu “Mikrofon Impian – Sing For The Stars”. Program variety show ini akan memperlihatkan kemampuan bernyanyi dari para peserta, dimana dari suara merekalah yang menentukan apakah mereka bisa menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah uang nantinya.

Selain memberikan kesempatan bagi kamu yang bisa bernyanyi, GTV juga membuka kesempatan untuk kamu yang memiliki masalah finansial dan ingin dibantu melalui Program Mikrofon Impian – Sing For The Stars. Hanya dengan modal bernyanyi, kamu bisa wujudkan impian yang kamu inginkan.

Kamu dapat mendaftar dengan cara yang sangat mudah. Hanya dengan mengirimkan video saat kalian bernyanyi kemudian menceritakan impian apa yang kamu ingin wujudkan melalui email [email protected] Sebelum mendaftar, yuk simak syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak sulit kok! Bagi kamu pria atau wanita yang memiliki umur minimum 18 tahun bisa mengikuti audisi Mikrofon Impian – Sing For The Stars. Gampang banget kan? Ayo segera wujudkan impian kamu dengan mengikuti audisi Mikrofon Impian – Sing For The Stars. Tenang! Jangan buru-buru untuk mengirimkan email karena tidak ada batas akhir audisi dari program ini.

Jangan lewatkan Mikrofon Impian – Sing For The Stars hanya di GTV. Semua program GTV juga dapat disaksikan kembali melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

