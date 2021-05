JAKARTA - Mudik lebaran memang momen yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Namun, dikarenakan masih adanya pandemic Covid-19, pemerintah kembali melarang masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik. Tapi jangan khawatir, karena GTV siap hadirkan Parade Spesial Movie di hari raya Idul Fitri tahun 2021. Hari raya akan tetap lebih seru bareng keluarga dengan menonton Parsel Movie (Parade Spesial Movie) di GTV mulai tanggal 12 hingga 16 Mei 2021.

Parsel Movie menghadirkan film dari berbagai genre yakni action, comedy, drama, fantasy, animation, sampai genre horror. Film-film berkelas pun akan dihadirkan dalam Parsel Movie GTV. Film pertama yang akan tayang pada tanggal 12 Mei 2021 yaitu Dracula Untold pada pukul 20.00 WIB dan Seventh Son pukul 22.00 WIB. Bercerita ketika pemuda tampan bernama Tom Ward (Ben Barnes) yang direkrut Gregory malah jatuh hati pada mata-mata penyihir bernama Alice (Alicia Vikander). Seventh Son bermula dari kisah seorang pemburu penyihir bernama Master Gregory (Jeff Bridges) yang telah berpuluh tahun membasmi para penyihir jahat. Ia mengurung ratu penyihir bernama Mother Malkin (Julianne Moore) dalam gunung batu. Kehadiran pemenang Oscar tahun 2015, Julianne Moore, membius pemirsa dalam perannya menjadi penyihir yang jahat.

Baca Juga:

Grand Final Voice of Ramadan 2nd Chance, Iis Dahlia Tak Mau Dengar Alasan Grogi

Petualangan Trolls Akan Temani Pemirsa GTV di Akhir Pekan ini

Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2021 akan ada film animasi yaitu Jurassic World pada pukul 16.00 WIB. Taman Jurassic Park kembali dibuka, sang pemilik Simon Masrani (Irfan Khan) melakukan inspeksi bersama Owen Grady (Chris Pratt) berkeliling untuk memeriksa keadaan dinosaurus di sana. Sebagai ahli perilaku hewan, Owen memberi peringatan kepada Claire tentang satu spesies yang ia kembangkan, Indominus Raptor. Indominus Raptor memiliki kemampuan untuk berkamuflase dan mudah mengelabui manusia. Tak lama setelah itu, seekor Indominus berhasil kabur dari tempatnya dikurung. Kegaduhan di Taman Jurassic pun dimulai. Akankan Owen mampu memperbaiki keadaan di Taman Jurassic?. Tak hanya Jurassic World, Furious 7 pukul 20.00 WIB serta The Fast and The Furious pukul 22.00 WIB siap menemani pemirsa GTV pada tanggal 13 Mei 2021.

The Mummy, yang tayang pada tanggal 14 Mei 2021 pukul 20.00 WIB juga tak boleh dilewatkan. Berawal dari seorang pencuri peta Mesir Kuno dari Prajurit Prancis. Ia bernama Jonathan Carnahan (John Hannah). Jonathan memiliki seorang adik yang berprofesi sebagai Egiptolog bernama Evelyn (Rachel Weisz). Keduanya pun tertarik untuk mencari harta karun berdasarkan peta yang menunjukkan arah ke Hamunaputra, dimana tempat tersebut memiliki mitos harta Fir’aun yang terpendam. Namun naas, karena sebuah kejadian peta tersebut terbakar dan keduanya tidak ada pegangan lagi untuk menuju arah lokasi. Akankah mereka melanjutkan perjalanan pencarian harta Fir’aun yang terpendam? Tak hanya The Mummy, Jurassic World : Fallen Kingdom pukul 16.00 WIB dan Fast & Furious pukul 22.00 WIB juga akan menemani pemirsa GTV di tanggal 14 Mei 2021.

Dilanjutkan dengan Minions pada tanggal 15 Mei 2021 pukul 16.00 WIB. Berawal dari makhluk kecil berwarna kuning yang tidak memiliki tujuan hidup. Pra minions ini semakin terpuruk setelah membunuh tuan mereka. Trio Minions, Stuart, Bob, dan Kevin memutuskan untuk pergi berpetualang untuk mencari tuan baru. Saat berpetualangan ketiga Minions tersebut bertemu Scarlet Overkill seorang wanita cantik namun berhati jahat. Akankah para Scarlet menjadi tuan baru bagi para Minions? Film Lucy pukul 20.00 WIB, Rambo : First Blood Part II pukul 22.00 WIB juga akan menemani pemirsa GTV di rumah.

Film terakhir yang disajikan GTV yaitu Despicable Me pukul 16.00 WIB, Rambo III pukul 22.00 WIB dan Kingsman : The Secret Service pukul 20.00 WIB. Kingsman : The Secret Service merupakan film aksi seorang mata-mata yang dibalut komedi. Kingsman: The Secret Service tayang pertama kali pada 2014 dan disutradarai juga diproduseri oleh Matthew Vaughn. Film ini menceritakan mengenai anggota agen rahasia Kingsman (Hary) yang kehilangan rekannya dalam misi di Timur Tengah. Tujuh belas tahun kemudian, seorang agen rahasia Kingsman terbunuh dalam sebuah misi. Mencari penggantinya masing-masing agen senior mencari penggantinya. Hary mencalonkan Eggsy (anak agen yang mati saat misi Timur Tengah). Akankah Eggsy bisa menjadi agen terbaru Kingsman?

Saksikan Parsel Movie untuk menemani libur lebaran dirumah aja. Semua program GTV juga dapat disaksikan kembali melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(aln)