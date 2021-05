SEOUL - Jung Chaeyeon ‘DIA’ dikonfirmasi membintangi drama saeguk terbaru KBS, Yeonmo. Hal itu diumumkan produser drama tersebut, pada 8 Mei 2021.

“Jung Chaeyeon digaet untuk membintangi Yeonmo dan berperan sebagai istri putra mahkota,” ujar produser drama itu seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (8/5/2021).

Drama tersebut diadaptasi dari manhwa dengan judul serupa karya Lee So Young. Kisahnya tentang anak kembar kerajaan yang salah satunya dibuang karena berjenis kelamin perempuan.

Namun ketika Lee Hwi naik menjadi putra mahkota dan dibunuh, sang ibu ‘menggantikan’ posisinya dengan adik perempuannya. Dia dipaksa untuk menyamar menjadi putra mahkota demi mengamankan posisi sang ibu di kerajaan.

Park Eun Bin akan berperan sebagai Lee Hwi, putra mahkota dengan rahasia mengejutkan tersebut. Sementara Rowoon SF9 menghidupkan lakon sebagai Jung Ji Woon, guru Lee Hwi.

Byungchan VICTON memerankan karakter Kim Ga On, pengawal Lee Hwi yang setia dan dapat diandalkan. Sementara Jung Chaeyeon berlakon sebagai Noh Ha Kyung, istri Lee Hwi. Sang idol terakhir kali membintangi drama My First First Love 2 pada 2019.

Drama Yeonmo akan diarahkan oleh Song Hyun Wook, drama di balik Beauty Inside dan Another Oh Hae Young. Rencananya, KBS akan menayangkan drama ini pada semester II-2021.*

